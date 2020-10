Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul transfere o Dia do Servidor Público

19 de outubro de 2020

Ponto facultativo foi transferido para o dia 30, uma sexta-feira

Celebrado nacionalmente em 28 de outubro, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público foi transferido pelo governo do Rio Grande do Sul para o dia 30, uma sexta-feira.

O Decreto nº 55.547, assinado pelo governador Eduardo Leite, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (19).

O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo as autarquias e fundações públicas. Os demais Poderes têm autonomia para decidir sobre o assunto.

Com o feriado nacional de 2 de novembro, o retorno às atividades ocorrerá somente no dia 3, uma terça-feira.

