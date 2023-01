No caso de Lula, porém, ele só conseguiu se beneficiar eleitoralmente pela prisão após ter conseguido anular suas condenações da Operação Lava-Jato, o que o permitiu disputar as eleições em 2022.

Na última sexta-feira (13), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acolheu um pedido da Procuradoria- Geral da República e incluiu Bolsonaro no inquérito que investiga a autoria intelectual doas invasões terroristas de 8 de janeiro.

A decisão de Moraes foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter compartilhado, na semana passada, um vídeo no qual sugeriu que a eleição de Lula foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo STF.

Inelegibilidade

De acordo com o colunista Guilherme Amado, também do site Metrópoles, o comando do PL, partido de Bolsonaro, já considera inevitável a decretação da inelegebilidade do ex-presidente, e trabalha com a perspectiva de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja sua herdeira política.

Michelle já é filiada à sigla e trabalhou durante a campanha de reeleição principalmente com o público evangélico. A ideia do PL é ampliar o escopo de atuação da ex-primeira-dama, de maneira a prepará-la para eventualmente ser o nome do partido e do bolsonarismo na disputa pela Presidência em 2026.

