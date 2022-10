Inter Partida do Inter contra o Goiás no estádio Beira-Rio no domingo terá ações para as crianças

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

No domingo, o clube irá receber os(as) coloradinhos(as) com novidades Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Além das ativações previstas em alusão ao Outubro Rosa, o Inter está preparando uma série de ações para comemorar, antecipadamente, o Dia das Crianças. No domingo (09), diante do Goiás, às 11h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o clube irá receber os(as) coloradinhos(as) com novidades.

Para começar, 50 Sócios(as) Coloradinhos(as) que fizerem Check-in e forem ao jogo irão concorrer a visitas ao CT para assistir a um treino do time masculino, em data a ser definida posteriormente.

Já as crianças que integram o projeto Criança Colorada farão uma volta olímpica no gramado, além de entrar em campo com os jogadores. Após, serão recepcionados com lanche na arquibancada.

E para aumentar o quadro social com os pequenos torcedores, o Clube lançou uma nova campanha de associação, onde pagando antecipadamente um ano de mensalidade a criança terá direito a ganhar uma bola. O valor total, equivalente a 12 prestações de R$ 6,25, é R$ 75. A carteirinha, que custa R$ 20, também deve ser paga no momento da adesão.

Após a partida, os pequenos que fazem parte do quadro social do Parque Gigante ainda poderão desfrutar de brinquedos infláveis e food trucks que estarão instalados no local.

