Inter Gurias Coloradas empatam em 2 a 2 com as gremistas na segunda rodada do Gauchão feminino

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Clube do Povo volta a campo no próximo domingo (09), às 15h, contra o Juventude Foto: Inter/Divulgação Foto: Inter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em confronto válido pela segunda rodada do Gauchão feminino, as Gurias Coloradas empataram jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (05), por 2 a 2. Os gols do Inter foram anotados por Fabi Simões e Priscila, enquanto o adversário marcou com Cássia e Caty. O Clube do Povo volta a campo no próximo domingo (09), às 15h, contra o Juventude.

O primeiro tempo foi de ampla superioridade do Internacional. Logo no primeiro minuto de jogo, Juliana acionou Fabi Simões, a Mulher Gre-Nal recebeu pela ponta esquerda chutou no canto da goleira, abrindo o placar e marcando seu oitavo gol em nove clássicos.

A partir disto, o Colorado tomou conta da partida, teve boas chances de ampliar o placar com Bia Gomes e Lelê que pararam em defesas da arqueira adversária. Ainda na primeira etapa, após desatenção da defesa, Cássia aproveitou a sobra e empatou a partida.

Na etapa complementar, o Grêmio começou pressionando, após escanteio a zaga colorada não afastou o perigo e foi marcado uma penalidade para os adversários. Caty cobrou e converteu.

Após o gol no começo do segundo tempo, as Gurias pressionaram e foram atrás do placar, tendo a posse de bola por quase toda a segunda etapa. Após pressão do Inter, Mileninha cruzou para grande área e Priscila brigou com a zaga, dominou e girou batendo para o fundo das redes, empatando o clássico. O Internacional ainda teve chance de virar, mas a goleira do Grêmio fez boas intervenções impedindo o terceiro do Clube do Povo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter