Grêmio Presidente do Grêmio não vê necessidade de muitos reforços para 2023

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Romildo Bolzan deixou claro a sua visão onde não entende como necessário a contratação de várias peças para o elenco gremista Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com o fato de que o retorno para a elite do futebol brasileiro ainda não foi matematicamente assegurado, a proximidade do fim da temporada já levanta o tema do planejamento para 2023 pelos lados do Grêmio.

Nesse aspecto, o atual presidente, Romildo Bolzan, deixou claro em entrevista coletiva a sua visão onde não entende como necessário a contratação de várias peças para o elenco, pelo contrário. Para ele, o plantel dirigido por Renato Portaluppi “tem uma base”, precisando apenas de chegadas pontuais:

“O time bom é o que tem sete, oito bons jogadores, competentes. Quem garante que 11 craques formam um time vencedor? Aqui tem muitos jogadores em condições. Temos uma base”, disse.

Apesar da vice-liderança com 56 pontos ganhos (nove a mais do que o quinto colocado, Sport) e as chances de acesso chegando a 97%, Romildo garante que só terá qualquer contato com os candidatos a presidência no pleito do fim deste ano para falar sobre o processo de transição quando o retorno a Série A estiver devidamente sacramentado:

“No primeiro momento em que tivermos nossa definição, eu vou chamar os candidatos, vou apresentar todo o histórico e, se eles querem, já podem resolver alguma coisa. Esse ano tem dois meses e meio para organizar tudo”.

O próximo passo dentro de campo pode ser dado pelo Grêmio neste sábado (08), data onde a equipe vai até o interior do Paraná visitar o Londrina, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Café, pela Série B do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio