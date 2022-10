Grêmio Grêmio realiza treino focado em velocidade e troca de passes para encarar o Londrina na Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Após a atividade, o zagueiro Kannemann (foto) concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel /Grêmio Após a atividade, o zagueiro Kannemann concedeu entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel /Grêmio

O Grêmio segue focado no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã desta quinta-feira (06), o plantel realizou o penúltimo treinamento antes de embarcar para o Paraná, quando, sábado (08), encara o Londrina pela 34ª rodada da competição.

No CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a imprensa teve acesso apenas na parte do aquecimento, quando o preparador físico Reverson Pimentel orientou o grupo em um trabalho de mobilidade. Os atletas Geromel e Bitello permaneceram na academia, como o planejado pela comissão técnica, para recuperar a parte física.

Com mais privacidade, o técnico Renato Portaluppi realizou um treino técnico, que contou com dois momentos. O primeiro, com o grupo dividido em dois, os jogadores reproduziram um treino que alternava em atividades focadas em encurtamento de espaços e velocidade no passe. Ao fim, quem não atuou diante do CSA, realizou um trabalho em campo reduzido com limite de toques na bola.

Após as atividades, o zagueiro Kannemann concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa. O zagueiro projetou os próximos passos do Triolcor no campeonato. Nesta sexta-feira (07), as atividades serão fechadas e iniciam às 9h. Posteriormente, a equipe embarca com destino à Londrina.

