Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

O técnico Luis Eduardo utilizou todos os atletas na movimentação, começando o duelo com o time reserva Foto: Grêmio/Divulgação Foto: Grêmio/Divulgação

O Grêmio venceu o terceiro de quatro amistosos até o momento, em excursão da categoria Sub-20 na Argentina. Na manhã desta quinta-feira (06), atuando no Complejo Deportivo Tita Mattiussi, o Tricolor derrotou o Racing pelo placar de 3 a 0. Os gols da atividade foram anotados por Paulo, contra e Hiago.

O técnico Luis Eduardo utilizou todos os atletas na movimentação, começando o duelo com o time reserva, para depois colocar os atletas que vinham atuando por mais tempo nos jogos anteriores. Logo na arrancada da partida, com um minuto, Paulo subiu mais alto que a defesa adversária para desviar de cabeça a bola alçada na área e abrir o placar.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o Grêmio ampliou a vantagem no azar do zagueiro argentino que mandou contra o próprio gol. Perto do fim, aos 42 minutos, Hiago definiu o confronto ao acertar belo chute de fora da área.

A delegação gremista seguirá sediada na capital Buenos Aires. Nesta sexta-feira, viaja até Rosario para finalizar a sequência de jogos diante do Newell’s Old Boys, à tarde. Após o último compromisso em solo argentino retorna para Porto Alegre.

As atividades fazem parte da preparação da equipe visando os ajustes necessários até a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro de 2023.

Escalação: Matheus Lopes (Wendel); Bagatini (Cristiano), João Pedro (Paulo), Paulo (Lidorio) e Fabricio (Wesley Costa); Petherson (Hiago) e Guilherme Schneiders (Mila); Cheron (Adryel), Alan Sander (Bruninho) e Andre Santos (Zinho); Erick (Pedro Clemente).

Técnico: Luis Eduardo.

