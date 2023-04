Notícias Partido de extrema direita de Portugal convida Bolsonaro para evento em Lisboa

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Anúncio foi feito por André Ventura, presidente de partido da extrema-direita portuguesa. (Foto: Reprodução de vídeo)

O Chega, partido de extrema direita de Portugal, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um evento em Lisboa nos dias 13 e 14 de maio. O convite foi oficializado pelo presidente da sigla, André Ventura, em uma rede social.

No vídeo publicado no Twitter, Ventura chamou o ex-presidente brasileiro de “companheiro” e disse que este será um “grande evento da direita mundial”.

O evento ainda contará com outras personalidades da ultradireita, como a francesa Marine Le Pen e o espanhol Santiago Abascal, presidente do Vox. O vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, confirmou a presença.

“As presenças de Jair Bolsonaro, Matteo Salvini e muitos outros líderes da direita europeia posicionam Lisboa como um dos novos centros fortes da direita na Europa e uma das referências mundiais na luta contra o socialismo”, disse Ventura.

De acordo com a sigla, a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni e Geert Wilders, líder extremista da Holanda, foram convidados mas não confirmaram participação.

Segundo Ventura, o evento irá colocar Lisboa “no centro da direita mundial”, como uma referência na “luta contra o socialismo, o empobrecimento, o globalismo, o federalismo e a ideologia de gênero”.

Governo socialista

Atualmente, o Chega é a terceira maior força política em Portugal, posto que conseguiu nas últimas eleições gerais, quando obteve 7% dos votos. Em janeiro de 2022, o Partido Socialista ganhou uma maioria absoluta inesperada de assentos no Legislativo de Portugal.

Nessas mesmas eleições, o Chega aumentou a sua representação e tornou-se o terceiro maior partido no Parlamento.

Durante os quatro anos na presidência, Bolsonaro se recusou a visitar Portugal por divergências com o governo local. Em 2022, quando ainda era presidente, Bolsonaro cancelou um almoço com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, porque o líder português encontrou-se com Lula na mesma viagem.

Dias depois, Marcelo Rebelo participou da cerimônia do bicentenário da independência, em 7 de setembro de 2022.

Tour nacional

A partir dos próximos meses, Bolsonaro deve começar a fazer viagens pelo Brasil em visita a prefeitos e lideranças políticas do PL, mirando as eleições municipais de 2024. O partido tem uma meta ambiciosa de eleger mil prefeitos no ano que vem.

Ele ocupa o cargo de presidente de honra do partido e, segundo Valdemar, passará a receber salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que a partir de abril será de R$ 41,6 mil.

