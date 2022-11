Notícias Partido Liberal anuncia oposição ao governo Lula e oferece cargo para Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Jair Bolsonaro durante filiação ao PL, com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. (Foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi convidado a ser o presidente de honra da sigla e a compor a executiva nacional. Em entrevista coletiva, o líder do Centrão também anunciou que a legenda será oposição ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós queremos que ele [Bolsonaro] comande o nosso partido, queremos Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar nosso partido a um patamar mais importante […] É muito importante que ele corra o Brasil, que ele continue fazendo política para a gente conseguir atingir nossos objetivos”, disse Valdemar a jornalistas.

Questionado se a sigla apoiaria Bolsonaro caso ele questione o resultado das eleições, Valdemar afirmou que o chefe do Executivo é o “capitão” do partido. “Bolsonaro é o nosso capitão, vamos seguir ele no que for preciso”, disse. Também declarou que no momento a sigla não pretende questionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Valdemar disse não ter discutido com Bolsonaro qual será a remuneração do cargo. “Quero pagar o maior valor que eu puder, porque [é] um cabo eleitoral de 58 milhões de votos”, disse. O ex-deputado negou ter oferecido pagar uma casa para Bolsonaro morar no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

Sobre a oposição ao novo governo, Valdemar declarou que a sigla continuará seguindo os “valores” defendidos pelo governo de Bolsonaro. “O PL não renunciará as suas bandeiras de ideias. Será oposição aos valores comunistas e socialistas. Será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida pela liberdade, verdade e fé”, disse.

Ele se posicionou ainda sobre a PEC de Transição, proposta pelo PT para custear a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, entre outras políticas públicas. O dirigente disse que discutiu esse tema com o presidente Jair Bolsonaro e que o assunto será levado à bancada do PL. Se for “bom para o país”, o PL votará a favor, afirmou Valdemar Costa Neto.

Valdemar vinha sendo pressionado por deputados do PL ligados a Bolsonaro a anunciar a oposição com o receio que, assim como outras siglas, o partido também abrisse negociação com o PT, de que foi um aliado histórico. Alguns dos aliados mais radicais de Bolsonaro, como Filipe Barros (PR), Bia Kicis (DF), Carlos Jordy (RJ) e o senador eleito Jorge Seif (SC), estavam presentes na plateia.

Centrão

É a primeira entrevista coletiva de Valdemar desde que Bolsonaro se filiou ao partido. De perfil discreto, o dirigente submergiu após ser condenado pelo escândalo do Mensalão em 2012 e cumprir pena.

Um dos pilares do Centrão, o PL elegeu a maior bancada para a Câmara de Deputados com 99 parlamentares ao abrigar Bolsonaro em novembro do ano passado para disputar a reeleição.

Com o ingresso do presidente, a legenda atraiu aliados bolsonaristas puxadores de votos nos estados que contribuíram para o êxito do PL nas eleições. A sigla, contudo, permanece abrigando os deputados fisiológicos. A estimativa na Executiva do próprio partido é que, dentre os 99 deputados eleitos, mais de 40 estarão dispostos a ajudar o futuro governo, se forem atendidos com cargos e emendas.

Integrantes do PL acreditam que, em um primeiro momento, toda a bancada deveria se posicionar como opositora ao governo Lula. Porém, há uma ala que defende que o partido acabe usando a resistência dos deputados bolsonaristas para, mais tarde, “vender mais caro” o apoio dos parlamentares dispostos a negociar com o governo votação por votação.

