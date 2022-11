Política Lula realiza enquete no Twitter sobre volta do horário de verão no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Com mais de 1 milhão de votos em menos de três horas, 70,4% se mostraram favoráveis e 29,6% contrários à volta da "hora a mais" Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu enquete em seu perfil no Twitter para saber o que seus seguidores pensam a respeito de um possível retorno do horário de verão. Adotada em 1931 e utilizada ininterruptamente entre 1985 e 2018, a medida adiantava o relógio em uma hora e tinha como objetivo economizar o consumo de energia em vários estados do Brasil, aproveitando a duração maior da luz do dia.

O questionário foi aberto por Lula às 18h17 desta segunda-feira (7). “Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão?”, perguntou o petista. Com mais de 1 milhão de votos até 21h10, 70,4% se mostraram favoráveis e 29,6% contrários.

Sugestão

Nas redes sociais, o ator Bruno Gagliasso pediu a Geraldo Alckmin (PSB), responsável pelo governo de transição, a volta do horário de verão. O vice-presidente eleito respondeu com um caderninho e um lápis, sugerindo que a solicitação havia sido anotada.

O horário de verão no Brasil foi encerrado em 25 de abril de 2019 por meio de decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo argumentou ter consultado o Ministério de Minas e Energia e pessoas da saúde para tomar a decisão.

“As conclusões foram coincidentes: questão de economia, o horário de pico era mais pra 15h, então não tinha mais a razão de ser [da permanência do horário], não economizava mais energia; e na área de saúde, mesmo sendo uma hora apenas, mexia com o relógio biológico das pessoas”, disse Bolsonaro na ocasião.

Novos estudos

Em 2022, o mesmo ministério pediu novos estudos sobre a realização da medida para avaliar se, com a popularização do uso de placas de energia solar, reduziria o uso de luz de outras fontes. Em setembro, porém, Bolsonaro descartou dar continuidade à discussão sob a justificativa de não ter tempo hábil para concluir as avaliações.

Na última edição, o horário de verão começou em 4 de novembro de 2018 e terminou em 16 de fevereiro de 2019. Dez estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – e o Distrito Federal adiantaram o relógio em uma hora.

