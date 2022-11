Notícias Simone Tebet e Tereza Campello vão coordenar auxílios e benefícios durante a transição

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Senadora integrará transição na área de Desenvolvimento Social. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (8) os nomes que vão coordenar a área da assistência social durante o governo de transição. Fazem parte do grupo a senadora Simone Tebet (MDB), a economista Tereza Campello, a assistente social Márcia Lopes e o deputado estadual André Quintão (PT-MG).

Tebet foi candidata a presidente da República e ficou em terceiro lugar. No segundo turno, anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) e participou ativamente da campanha do petista.

Márcia Lopes é assistente social e professora, com atuação na área social durante os governos do PT. Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff, entre 2010 e 2011.

Tereza Campello é economista e professora universitária, com atuação em gestões do PT na área social. Também comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre 2011 e 2016, na gestão de Dilma.

André Quintão (PT) é deputado estadual em Minas Gerais. Assiste social e sociólogo, foi secretário de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte (1994-1996) e secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (2015-2016) de Minas Gerais. Foi vice na chapa de Alexandre Kalil ao governo de Minas.

Economia

Alckmin assinou três portarias que marcam o início formal dos trabalhos da transição de governo em Brasília. Um dos documentos nomeia como coordenadores para a transição Aloizio Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete de transição; Floriano Pezaro, coordenador-executivo do gabinete de transição, e Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política do gabinete de transição.

Alckmin também anunciou os componentes do grupo técnico da economia. Um dos principais destaques foi a nomeação de economistas que participaram da criação do Plano Real e outro grupo mais ligado ao PT.

Farão parte desse grupo os economistas André Lara Resende, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no governo Fernando Henrique Cardoso e um dos formuladores do Plano Real; Pérsio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central; o professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Guilherme Mello; e Nelson Barbosa, ministro da Fazenda no segundo governo Dilma Rousseff.

Os trabalhos acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), espaço destinado a abrigar a equipe que vai preparar as primeiras medidas a serem adotadas pelo governo do presidente eleito Lula.

