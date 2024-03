Acontece Partido NOVO oficializa pré-candidatura de Felipe Camozzato à Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Deputado compartilhou suas principais ideias para a capital gaúcha em evento nesta quinta (7). Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi anunciada nesta quinta-feira (7), em coletiva de imprensa em Porto Alegre, a pré-candidatura do deputado estadual Felipe Camozzato ao pleito municipal da capital gaúcha. A corrida ao cargo será pelo partido NOVO, que também anunciou, na ocasião, os pré-candidatos da legenda que devem concorrer para a Câmara Municipal. A composição da chapa de Camozzato ainda está em aberto.

De acordo com o pré-candidato, a cidade de Porto Alegre está tendo um momento interessante de recuperação econômica e atração de investimentos, marcado, porém, pela perda populacional. “Nós temos o desafio de fazer que a cidade tenha uma melhor qualidade de vida, para que a população permaneça aqui e para que possamos atrair mais gente para cá”, apontou. Uma das formas descritas por ele para tornar Porto Alegre mais atrativa a moradores e investidores foi através da inovação.

Na ocasião, Camozzato apresentou suas principais ideias para o município. “Queremos uma cidade com menos impostos, mais liberdade econômica, menos burocracia e mais desenvolvimento, que gera emprego e qualidade de vida. Estas são algumas das bandeiras do partido NOVO que vou levar para as eleições deste ano”, pontuou.

Dentre as pautas prioritárias defendidas pelo pré-candidato, estão o melhoramento da zeladoria urbana e o atendimento a serviços básicos, com a garantia de vagas nas escolas do município para os que necessitam, a otimização do atendimento em postos de saúde e a universalização do saneamento básico. Segundo Camozzato, tais pontos estão em falta atualmente, prejudicando, principalmente, a população com menor renda.

Sobre mudanças que já estão em discussão na gestão atual da prefeitura, como a aprovação de um novo Plano Diretor para Porto Alegre e a privatização do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE), Camozzato demonstrou interesse em levá-las adiante para que sejam consolidadas.

Na oportunidade, Camozzato também anunciou o nome de Marcel van Hattem para coordenar o projeto “Porto Alegre aberta para o NOVO”, que irá ouvir os desejos, anseios, reclamações e sugestões de melhorias para a cidade, com o auxílio de especialistas e lideranças locais. “Esta certamente será a base do nosso plano de governo”, garantiu o pré-candidato do NOVO para o Paço Municipal.

Participaram do lançamento da pré-candidatura o deputado federal Marcel van Hattem, os vereadores Tiago Albrecht e Ramiro Rosário; e os presidentes dos Diretórios Estadual, Marcelo Slaviero, e Municipal, Carlos Molinari. Também participaram do evento os pré-candidatos do NOVO para a Câmara Municipal Matheus Schilling, Júlia Zardo, Danixa Ferraz, Cristiana Kriese e Xexéu Ciclista.

