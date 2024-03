Acontece Março amarelo: endometriose causa infertilidade de até 50% das mulheres com a doença

7 de março de 2024

Quase 8 milhões de brasileiras enfrentam a doença, de acordo com o Ministério da Saúde Foto: Divulgação

O mês ço é conhecido como “Março Amarelo” em alusão a conscientização da Endometriose, doença que de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose atinge de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Segundo informações do Ministério da Saúde, é estimado que 8 milhões de mulheres enfrentam a doença no país, enquanto a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) afirma que desses casos, 03 a 50% das mulheres com este quadro podem se tornar inférteis.

De acordo com o Dr. Nilo Frantz, especialista em reprodução humana da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, a endometriose é uma doença ginecológica crônica que afeta principalmente as estruturas reprodutivas como os ovários. A doença consiste na implantação e no crescimento benigno de tecido do endométrio fora do útero, causando reações inflamatórias.

“O endométrio é a camada interna do útero que sofre alterações de acordo com estímulos hormonais, podendo aumentar ou diminuir a sua espessura durante o ciclo menstrual. No início do ciclo, o endométrio descama, trazendo a menstruação. Quando o sangramento menstrual termina, o endométrio inicia novamente o seu processo de espessamento, até alcançar o pico máximo e novamente descamar”, explica o especialista.

Como a endometriose afeta a fertilidade?

É possível que mulheres consigam engravidar tratando a doença, porém, o quadro pode dificultar uma gestação.

“O endométrio pode impedir a passagem do óvulo para o útero, provocar alterações nos hormônios responsáveis pelo processo de ovulação e prejudicar também a implantação do embrião. Além disso, a endometriose pode alterar a anatomia do aparelho reprodutor feminino, causando uma mudança de posição do útero, de modo que o espermatozoide não consiga chegar aonde precisa para que possa fecundar o óvulo, explica Frantz.

Dentro das dificuldades da gestação, a doença pode afetar o desenvolvimento do feto e aumentar as chances de aborto espontâneo. Inclusive, em casos de endometriose profunda, a mulher está mais sujeita a desenvolver uma gravidez fora do útero, também chamada de gravidez ectópica.

Sintomas

Os principais sintomas que podem acender o alerta para a doença são: dores após relações sexuais, presença de nódulos e cistos, fortes dores abdominais no período pré-menstrual, náuseas, vômitos, sangramentos intensos na menstruação, dor no intestino, dores ao evacuar e urinar e outros.

Como tratar?

A doença pode ser tratada com o uso de analgésicos, hormônios ou cirurgia. Porém é necessário que a paciente procure um profissional que encontre o tratamento adequado para a gravidade da endometriose levando em conta a vontade ou não da mulher uma gestação.

Entre as alternativas que podem colaborar no tratamento da doença no curto prazo está a laparoscopia. No procedimento, o médico analisa por meio de pequenos cortes a área a ser estudada, podendo cauterizar os pontos necessários.

