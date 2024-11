Mundo Passa de 200 o número de mortos na pior enchente do século na Espanha

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Governo espanhol afirmou que é uma das piores chuvas na história recente do país. (Foto: Reprodução/BBC)

Pelo menos 205 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas devido às graves inundações que afetaram a região de Valência, na costa leste de Espanha. Em oito horas, o equivalente a um ano de chuva caiu em algumas áreas, causando grandes inundações que devastaram cidades inteiras.

Com danos que lembram um forte furacão ou tsunami, as enchentes que atingiram a região de Valência, derivadas de uma tempestade que durou oito horas, foram as piores já registradas neste século, segundo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Muitas pessoas passaram a noite nos seus carros à espera de serem resgatadas. Equipes estão trabalhando em buscar de desaparecidos, cujo número ainda é incerto, segundo o governo. Além disso, mil soldados foram destacados para ajudar nas operações de resgate.

O governo central informou que os comboios e voos foram gravemente afetados, com cancelamentos generalizados. As chuvas também deixaram cerca de 140 mil pessoas sem energia e causaram o fechamento de muitas estradas. O ministro dos Transportes da Espanha disse que a linha de trens de alta velocidade entre a cidade e Madri está significativamente danificada.

Dada a dimensão da tragédia, considerada uma das catástrofes naturais mais graves da história recente de Espanha, foram declarados três dias de luto no país europeu.

O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, disse que a situação ainda não está resolvida.

“Ainda não podemos dar como encerrado este episódio devastador. Peço aos que ali vivem que tomem precauções extremas”, disse. Ele também observou que “não abandonará” as vítimas afetadas pelas enchentes e que os vilarejos e cidades afetadas serão reconstruídos.

“Para aqueles que ainda estão procurando por seus entes queridos, toda a Espanha chora com vocês”, afirmou Sánchez.

Fenômeno Dana

As chuvas, acompanhadas de fortes ventos e tornados, foram causadas por um fenômeno meteorológico conhecido como Depressão Isolada de Alto Nível (Dana) que afetou uma grande área do sul e leste do território espanhol. O fenômeno acontece quando o ar frio desce sobre as águas quentes do Mar Mediterrâneo.

O fenômeno Dana é bastante comum nesta região e ocorre com mais frequência durante o outono, a atual estação do ano no Hemisfério Norte. Um estudo sugere que cerca de dez a vinte eventos Dana ocorrem todos os anos no Mediterrâneo Ocidental e nas proximidades da Península Ibérica.

Mas nem todos são tão graves como o que a Espanha está enfrentando. Em alguns lugares, caíram até 445,4 litros de chuva por metro quadrado.

Nessa sexta-feira (1º) choveu forte em regiões como Huelva, na Andaluzia. E tem mais alerta de chuva para os próximos dias, inclusive em áreas que já estão devastadas.

Passa de 200 o número de mortos na pior enchente do século na Espanha

