Porto Alegre Passageiro de transporte por aplicativo é morto a tiros na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

A vítima tinha diversos antecedentes, como arrombamento e assalto a ônibus, e usava tornozeleira Foto: Divulgação A vítima tinha diversos antecedentes, como arrombamento e assalto a ônibus, e usava tornozeleira. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Um passageiro de transporte por aplicativo foi morto a tiros na noite deste sábado (31) no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. A vítima tinha 34 anos.

Conforme a Brigada Militar, o passageiro embarcou em Alvorada. Ao chegarem ao destino, na Avenida Doutor João Dentice, o motorista e o passageiro foram surpreendidos por tiros. Apenas o caroneiro foi atingido.

O motorista fugiu e levou a vítima até o Hospital da Restinga, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos. Conforme o relato do condutor do aplicativo, o alvo dos disparos iria encontrar uma mulher no destino da corrida. Nenhum pertence foi roubado na ação. A vítima tinha diversos antecedentes, como arrombamento e assalto a ônibus, e usava tornozeleira.

