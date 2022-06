Brasil Passarelas próximas as quedas das Cataratas do Iguaçu são liberadas no lado brasileiro, mas fluxo segue acima da média

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

O leito do rio conta com seis usinas hidrelétricas. Foto: Nilton Rolin/Equipe Cataratas/Divulgação O leito do rio conta com seis usinas hidrelétricas. (Foto: Nilton Rolin/Equipe Cataratas/Divulgação) Foto: Nilton Rolin/Equipe Cataratas/Divulgação

As passarelas próximas as quedas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná foram liberadas neste sábado (4). Elas haviam sido bloqueadas na sexta-feira (3) após o grande fluxo de água, o maior dos últimos cinco anos, registrado nas quedas mundialmente conhecidas.

A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Neste sábado com vazão de 7,3 milhões e todas passarelas liberadas no lado brasileiro, vários turistas visitam o local, de acordo com a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu.

A expectativa é que cerca de 4 mil pessoas visitem o ponto turístico neste domingo (5).

Na sexta o fluxo chegou a 10,4 milhões, o maior dos últimos 5 anos, de acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), que monitora a vasão de água ao longo dos 1.320 quilômetros de extensão do Rio Iguaçu.

O leito do rio conta com seis usinas hidrelétricas. Conforme a Copel, todas elas têm operado com capacidade máxima de geração de energia, desde o dia 31 de maio, devido às chuvas registradas ao londo da bacia hidrográfica do Iguaçu.

O excesso de água, segundo a companhia, tem sido liberado pelo vertedouro em cada um dos seis reservatórios o que também contribuiu para o aumento do fluxo de água nas quedas.

O Rio Iguaçu, que banha o local, nasce na região de Curitiba, atravessa o estado, e deságua em Foz do Iguaçu na região em que a cidade faz fronteira com Argentina e Paraguai.

Cataratas do Iguaçu

Conforme o Parque Nacional do Iguaçu, são catalogados 275 saltos, o que dá às Cataratas do Iguaçu o título de maior conjunto de quedas d’água do mundo. Além disso, elas são consideradas uma das Sete Maravilhas da Natureza.

O pior período de seca nas quedas d’água, conforme a Copel, ocorreu em maio de 1978. À época, a vazão foi de 114 mil litros de água por segundo.

