Porto Alegre Passeios e equipamentos são revitalizados em praça na Vila Ipiranga em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A manutenção do espaço teve a aplicação de R$ 97.500,00 Foto: Divulgação/SMSUrb/PMPA A manutenção do espaço teve a aplicação de R$ 97.500,00. (Foto: Divulgação SMSUrb/ PMPA) Foto: Divulgação/SMSUrb/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre revitalizou ao menos 292 metros quadrados de passeios e escadarias da praça Leopoldo Boeck, na rua Cipó, Vila Ipiranga, na Zona Norte de Porto Alegre.

Além dos espaços para caminhadas, também foram recuperadas rampas para cadeirantes e substituídos corrimões para auxiliar na acessibilidade. A praça ainda ganhou quatro novos bancos e outros 19 foram reformados. A tela da quadra esportiva foi substituída e os brinquedos do playground receberam pintura.

A manutenção do espaço iniciou no dia 5 de fevereiro e foi finalizada em 8 de maio, com a aplicação de R$ 97.500,00. Apesar da crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, o governo municipal mantém obras importantes para a eficiência da prestação dos serviços.

A ação fez parte do maior contrato de revitalização de praças e parques de Porto Alegre, ativo desde setembro de 2019. Atualmente, 30 praças estão prontas e outras 16 com trabalhos em andamento. Os serviços são realizados por empresa contratada através de licitação, sob o planejamento e fiscalização da Unidade de Conservação e Manutenção de Praças, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Prometa

A divulgação do trabalho está prevista no Prometa (Programa de Metas da Prefeitura de Porto Alegre) 2017-2020, que inclui os objetivos propostos pela administração para qualificar os resultados da administração pública. O programa determina divulgações diárias, semanais e eventuais de serviços públicos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre