Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

O paciente era um homem de 70 anos, que estava internado na UTI da Ulbra, em Canoas, desde o dia 25 de maio Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Prefeitura de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, confirmou na terça-feira (02), a oitava morte de paciente com coronavírus da cidade. A informação ainda não está no balanço oficial da Secretaria Estadual de Saúde, que mostra a cidade com 7 óbitos.

O paciente era um homem de 70 anos, que estava internado na UTI da Ulbra, em Canoas, desde o dia 25 de maio. Ele tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasia e cardiopatia.

O homem recebeu o primeiro atendimento no Hospital Getúlio Vargas, no dia 22 de maio, e devido à gravidade do quadro foi transferido para o Hospital da Ulbra, que é referência para Sapucaia nos casos de coronavírus. Com o novo registro, Sapucaia passa a ter 137 casos confirmados, 73 recuperados e oito mortes.

