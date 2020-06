Porto Alegre Mais de dez mil estabelecimentos são fiscalizados pela prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ação reúne agentes de oito órgãos municipais para garantir a efetividade dos decretos de enfrentamento da pandemia Foto: Anselmo Cunha/PMPA Ação reúne agentes de oito órgãos municipais para garantir a efetividade dos decretos de enfrentamento da pandemia. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre já fiscalizou mais de dez mil estabelecimentos para conferir o cumprimento das normas relacionadas ao coronavírus. Ao todo, foram 10.046 comércios, indústrias e serviços verificados desde o dia 31 de março com a operação Esforço Concentrado Covid-19.

Coordenada pelo Escritório de Fiscalização, a ação reúne agentes de oito órgãos municipais, que percorrem a Capital para garantir a efetividade dos decretos de enfrentamento da pandemia. Dos locais averiguados até o momento, 200 foram interditados.

“A operação continua nas ruas para mais do que fiscalizar, para levar orientação e informação. É essencial a responsabilidade dos empreendedores e dos cidadãos com os protocolos e com as medidas de segurança”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A operação fiscaliza também os setores de transporte, obras, praças e parques, bem como faz orientação individual de pessoas. Já foram averiguados 8.558 ônibus, táxis e lotações. Da mesma forma, foram realizadas 4.689 verificações de praças e parques, e 3.785 pessoas foram orientadas a permanecer em casa e tomar os cuidados de saúde necessários. Em relação às obras, foram 296 vistorias e 19 interdições.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre