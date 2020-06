Rio Grande do Sul Operação Resgate é deflagrada, em Viamão, no combate a violência doméstica e a abusos sexuais infantis

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas uma pistola calibre .40 e uma pistola 9mm, restando presos três indivíduos Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, em ação realizada pela Delegacia Especializada no atendimento à Mulher de Viamão, deflagrou, entre os dias 01 e 02 de junho a Operação Resgate, com o intuito de coibir a violência doméstica, com foco na prevenção dos feminicídios, e os abusos sexuais infantis.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas uma pistola calibre .40 e uma pistola 9mm, restando presos três indivíduos, com prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Uma prisão decorreu do delito de estupro, praticado no ano de 2019, cometido por um homem, contra uma jovem de 17 anos, o foragido tem uma extensa ficha criminal. De acordo com a investigação, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo agressor, que a levou para dentro do parque, consumando o crime.

A outra prisão ocorreu pela prática de feminicídio tentado, quando um indivíduo invadiu o pátio da residência da vítima e realizou diversos disparos de arma de fogo.

Por fim, a última prisão derivou-se do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito da Violência Doméstica, o foragido, na época dos fatos, invadiu a residência da vítima pulando a janela e a agrediu com socos, chutes e tapas, tendo também ameaçado a vítima ao enviar fotos empunhando armas de fogo.

Segundo a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, as investigações iniciaram-se há alguns meses, de maneira que resultou no êxito das prisões e apreensões.

