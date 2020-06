Mundo Escolas retomam aulas na Coreia do Norte após meses de paralisação pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

A Coreia do Norte, no entanto, adotou medidas drásticas, incluindo o fechamento das fronteiras e a imposição do confinamento Foto: Reprodução

As crianças norte-coreanas retornaram nesta quarta-feira (03) às aulas com máscaras de proteção, após meses de fechamento das escolas como parte das medidas impostas contra a pandemia do coronavírus.

Pyongyang não informou nenhum caso de Covid-19, algo que os especialistas duvidam, levando em consideração que o vírus surgiu na vizinha China e se propagou por todos os continentes.

A Coreia do Norte, no entanto, adotou medidas drásticas, incluindo o fechamento das fronteiras e a imposição do confinamento.O novo trimestre escolar, que deveria ter começado em abril, foi adiado diversas vezes.

Ainda em abril o governo autorizou alguns colégios do ensino médio e universidades a receber alunos. Os estudantes do ensino básico retornaram às aulas nesta quarta-feira, com máscaras descartáveis ou de pano.

Em uma escola de Pyongyang, os alunos passaram por um controle de temperatura, antes de seguir para as salas de aula. Na sala de aula, antes de sentar à mesa, as crianças formaram uma fila para lavar as mãos com a água depositada em baldes vermelhos. “Precisa esfregar as mãos”, disse a professora.

Os estudantes continuaram com as máscaras na sala, mas sentaram próximos uns dos outros para ouvir a professora, que também estava com o rosto coberto, falar sobre a liderança da Coreia do Norte e matemática.

Retratos do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, e de seu filho e sucessor Kim Jong Il – avô e pai do atual líder Kim Jong-Un – são observados em todas as salas de aula do país e os “estudos revolucionários” são parte crucial no programa escolar.

Analistas consideram pouco provável que a Coreia do tenha evitado infecções do coronavírus e apontam que o deficiente sistema de saúde do país teria dificuldades para enfrentar um foco grave da doença.

