Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Malafaia foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro. Foto: Isac Nóbrega/Presidência/03-02-2020 Malafaia foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro. (Foto: Isac Nóbrega/Presidência/03-02-2020) Foto: Isac Nóbrega/Presidência/03-02-2020

O pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado pela Polícia Federal (PF). Malafaia foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

Esse inquérito, aberto em maio, apura ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal (STF), contra agentes públicos e a busca por sanções internacionais contra o Brasil. Essas ações, segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, buscam atrapalhar o andamento do processo no qual Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Os crimes investigados são: coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Silas Malafaia foi o organizador do ato de apoio a Jair Bolsonaro no dia 3 de agosto — evento em que Bolsonaro apareceu em um vídeo transmitido por redes sociais de terceiros e que resultou na prisão domiciliar dele no dia 4 de agosto.

Nesta quinta-feira (14), em um vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia voltou a afirmar que o ministro Alexandre de Moraes deveria sofrer impeachment, ser julgado e preso.

“Alexandre vai para a cadeia, não é só impeachment. Ele é um criminoso, e precisa ser preso, pelo Estado Democrático de Direito”, afirmou Malafaia após compartilhar um vídeo contra Moraes.

Na gravação, o pastor reclama do tenente-coronel Mauro Cid, e afirma que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deveria ser anulada por descumprimento de regras, além do vazamento de conversas de ex-assessores do ministro.

Malafaia argumentou que, após o acordo, o delator não pode falar sobre o conteúdo delatado.

“O coronel Cid, usando a rede social da mulher, detona a própria delação, dizendo que Alexandre Morais é um cão de guarda, que não está nem aí para provas, que é protegido pelo STF, que o delegado federal tentou induzi-lo e colocar palavras na sua boca, que jamais ele falou que Bolsonaro deu o golpe”, diz o pastor no vídeo.

O pastor Silas Malafaia disse que desconhece estar sendo investigado e que não recebeu qualquer notificação da Polícia Federal.

“Isso que você está falando pra mim é uma novidade incrível (…) Por acaso eu tenho algum acesso à autoridade americana? Ou isso é mais uma prova inequívoca de que o Estado democrático brasileiro está sendo jogado na lata do lixo, comandado pelo ditador da toga Alexandre de Moraes, que promove perseguição a qualquer um que fale? Que democracia é essa, gente?”, afirmou.

