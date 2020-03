Celebridades Patrícia Leitte posa com biquíni pequenininho

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Patrícia Leitte postou foto de resort no Ceará. Foto: Reprodução/Instagram Patrícia Leitte postou foto de resort no Ceará. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Patrícia Leitte deixou os seus seguidores do Instagram babando na tarde de sábado (14) ao postar uma foto com um biquíni pequenininho em um resort no Ceará. A Life Coack mostrou que está em forma e aproveitou o sol para curtir o fim de semana.

A atriz e modelo escreveu que estava curtindo um “dia incrível ao lado das pessoas mais especiais” da vida dela e ainda descreveu o local em que está hospedada como “paraíso”. Nos comentários, uma fã se impressionou com o “tanquinho” da loira: “mulher, você fez abdominoplastia ou só lipo? Sua barriga tá linda”, escreveu. Outra enalteceu a loira dizendo que “quem falar mal dela, está com inveja. Essa mulher é linda”. Já um homem a elogiou falando que ela é “muito maravilhosa”.

No começo do mês, a ex-sister reclamou por precisar namorar à distância o digital influencer Yago Lanes. Após passar o Carnaval no Rio de Janeiro, desfilar pela escola de samba União da Ilha do Governador e receber um anel de compromisso em plena Marquês de Sapucaí, Patrícia finalmente terminou sua temporada na cidade maravilhosa e teve de se despedir do boy.

