Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Vinte dançarinas foram afastadas do programa, que também não terá plateia. Foto: Divulgação/TV Globo Vinte dançarinas foram afastadas do programa, que também não terá plateia. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Vinte dançarinas do Domingão do Faustão, da Globo, estão em quarentena após uma das bailarinas da equipe ser diagnosticada com coronavírus (Covid-19). A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo a publicação, as outras dançarinas que estão em quarentena ensaiaram na mesma academia em que a infectada esteve. A produção do programa então decidiu manter o grupo em quarentena.

O programa deste domingo vai contar com apenas com metade do ballet. A edição também não vai contar com a presença de plateia no auditório, outra medida adotada pela emissora para evitar contaminação pelo coronavírus.

