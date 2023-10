Porto Alegre Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, Tabajara Ruas é homenageado com ciclo de filmes na Casa de Cultura

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Escritor e cineasta tem documentário e cinco filmes em cartaz a partir de quinta-feira. (Foto: Boca Migotto/Divulgação)

Instalada na Casa de Cultura Mario Quinta, Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Paulo Amorim preparou um ciclo de filmes e documentários unidos por uma característica: a direção assinada pelo cineasta e escritor uruguaianense Tabajara Ruas, patrono da 69ª Feira do Livro. As sessões serão realizadas a partir da próxima quinta-feira (2), com entrada é franca.

São seis dias de programação, integrada ao evento literário na Praça da Alfândega e sempre a partir das 19h15min. Dentre os títulos em cartaz está o média-metragem “A Próxima Estação de Tabajara Ruas”, dirigido por Boca Migotto em comemoração aos 80 anos do homenageado, comemorados em 11 de agosto de 2022. Ambos conversarão com o público após a sessão.

Os ingressos podem ser retirados diretamente na bilheteria, meia hora antes a partir de cada sessão. A Casa de Cultura está localizada na Rua da Praia nº 736, entre a Bento Martins e João Manoel.

Trajetória

Marcelino Tabajara Gutierrez Ruas nasceu em Uruguaiana, em 1942. Estudou arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cinema na High School de Vejle, na Dinamarca.

Durante a ditadura militar que comandou o Brasil de 1964 a 1985), atuou politicamente e se exilou de 1971 a 1981 no Uruguai, Chile, Argentina, Portugal, Dinamarca, e São Tomé e Príncipe.

Ele tem uma dezena de livros publicados, traduzidos em vários países e a maioria com foco na história de guerras e disputas territoriais do Rio Grande do Sul.

Já no cinema, sua atuação começou em 1978. Além dos cinco longa-metragens que dirigiu, participou do roteiro de filmes como “Anahy de Las Misiones” e as séries televisivas “A Casa das Sete Mulheres” e “O Tempo e o Vento”.

Programação

– Quinta-feira (2), 19h15min. “A Próxima Estação Tabajara Ruas” (2022). Documentário com direção de Boca Migotto.

Prestes a completar 80 anos, o escritor e cineasta Tabajara Ruas entra em pré-produção para realizar um longa-metragem, adaptação de seu livro “Perseguição e Cerco de Juvêncio Gutierrez” (1990). O cenário ideal para as filmagens é Uruguaiana, sua cidade natal, mas o trem que já não passa pela ponte internacional entre o Brasil e a Argentina desafia o diretor a encontrar novas paisagens que permitam levar ao cinema as reminiscências de guri.

– Sexta-feira (3), 19h15min. “Brizola – Tempos de Luta” (2007). Documentário com direção de Tabajara Ruas.

Governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola (1922-2004) tem sua trajetória pessoal e política ressaltada em imagens e depoimentos de familiares, amigos, companheiros e líderes políticos como Luís Carlos Prestes, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Mário Soares (ex-presidente de Portugal).

–Sábado (4), 19h15min. “Netto Perde Sua Alma (2001). Filme com direção de Tabajara Ruas e Beto Souza.

Antônio de Souza Netto é um general brasileiro ferido em plena Guerra do Paraguai. Ao se recuperar em hospital militar na Argentina, percebe coisas estranhas ao seu redor. Também recorda suas participações no conflito e outros episódios marcantes de sua vida.

– Domingo (5), 19h15min. “Netto e o Domador de Cavalos” (2006). Filme com direção de Tabajara Ruas.

No início da Revolução Farroupilha (1835-1845), o coronel Antônio de Souza Netto busca soldados para o confronto. Enquanto vaga pelo pampa, descobre que seu antigo parceiro o domador de cavalos está preso injustamente. Na luta para libertá-lo, Netto se envolve com escravos rebelados, dentre eles o Negrinho do Pastoreio.

– Terça-feira (7), 19h15min. “Os Senhores da Guerra” (2016). Filme com direção de Tabajara Ruas.

Júlio e Carlos são irmãos cultos, ricos e separados pela Revolução de 1923, entre chimangos e maragatos. Júlio, prefeito de Santa Maria, legalista, recebe a missão de impedir o avanço das tropas revolucionárias, comandadas por Zeca Netto, de quem seu irmão Carlos, maragato, é secretário. As ideias são opostas, mas o sangue é o mesmo e eles vão ter que se enfrentar numa grande batalha.

– Quarta-feira (8), 19h15min. “A Cabeça de Gumercindo Saraiva”(2018). Filme com direção de Tabajara Ruas.

Em 1895, no final da Revolução Federalista, o capitão rebelde Francisco Saraiva e cinco cavaleiros cruzam o Sul do Brasil em uma exasperante caçada. Objetivo: resgatar a cabeça de Gumercindo Saraiva, cortada pelos legalistas e levada à capital pelo major Ramiro de Oliveira e dois ajudantes.

(Marcello Campos)

