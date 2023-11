Esporte Fora de casa, Grêmio vence por 2 a 1 o Coritiba pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

A partida começou intensa logo nos primeiros segundos da partida. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A partida começou intensa logo nos primeiros segundos da partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando fora de casa na noite dessa quarta-feira (1º), o Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 1. A partida foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Villasanti e Ferreira. A equipe comandada por Renato Portaluppi ocupa a segunda colocação no torneio, com 53 pontos. No sábado (4), o Grêmio enfrenta o Bahia em casa.

O jogo

A partida começou intensa logo nos primeiros segundos do duelo. Pouco tempo depois do apito inicial, na primeira jogada, Garcez soltou a bomba por cima do gol, desperdiçando uma ótima oportunidade para o time da casa abrir o placar.

Mas quem abriu o placar foi o Grêmio. Aos 26 minutos, Villasanti aproveitou uma falha de William Farias, tabelou com Galdino e tocou para o gol, sem chances de defesa para Gabriel.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o defensor do Coxa salvou a equipe de ir para o intervalo com uma desvantagem maior no placar. Com uma cobrança de escanteio de Cristaldo, Carballo conseguiu o desvio na primeira trave, mas Gabriel se apresentou rápido e fez uma grande defesa.

No segundo tempo, o Coritiba conseguiu buscar o empate. Marcelino Moreno sofreu uma falta na área e a arbitragem marcou um pênalti em favor ao Coxa. Na responsabilidade, mesmo em um momento superior do Grêmio na partida, Robson converteu com o pé esquerdo e deixou tudo igual no Couto Pereira.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Grêmio marcou o segundo com um grande destaque para Luis Suárez. Em uma jogada bem trabalhada, Suárez deixou Diogo no chão e serviu Ferreira, que garantiu a vitória da equipe gaúcha.

Ficha técnica

– Coritiba: Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís (Jemerson); Willian Farias, Matheus Bianqui (Slimani) e Sebastián Gómez (Andrey); Marcelino Moreno, Maurício Garcez (Bruno Gomes) e Robson (Jesé Rodriguez). Técnico: Thiago Kosloski.

– Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Pedro Geromel (Bruno Uvini) e Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Pepê (Carballo) e Reinaldo; Cristaldo (Ferreira), Luis Suárez e Éverton Galdino (Lucas Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE). Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Renan Aguiar da Costa (CE). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

