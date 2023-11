Rio Grande do Sul Quase 500 mil veículos devem trafegar por rodovias estaduais gaúchas entre esta quinta e a próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Estimativa abrange as estradas administradas pela EGR. (Foto: Divulgação/EGR)

Devido ao feriado desta quinta-feira (2), Dia de Finados, cerca de 500 mil veículos devem trafegar até a segunda-feira nos mais de 600 quilômetros de estradas administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). A previsão motivou um reforço nas ações voltadas à segurança de motoristas, pedestres e motociclistas.

Dentre as iniciativas estão o fortalecimento de operações com equipes próprias e serviços terceirizados. A EGR alerta, ainda, para a necessidade de atenção redobrada nos trechos com obras.

Além da mobilização para evitar a ocorrência de acidentes nas estradas, grupos de trabalho foram preparados para agilizar o atendimento aos usuários nas dez praças de pedágio, por meio da operação “papa-filas”. Trata-se da modalidade de cobrança tarifária que facilita o pagamento e encurta o tempo de espera entre os veículos.

O serviço de ambulâncias abrange a malha rodoviária da empresa por meio da prestação de resgate e socorro médico disponíveis 24 horas por dia. Para aumentar essa cobertura, foi disponibilizada uma segunda ambulância com equipe médica na ERS-040. Os motoristas dispõem, ainda, de bases de atendimento com banheiros, fraldário e água em diversos pontos.

Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço de acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio, em tempo real. Basta acessar link no site egr.rs.gov.br.

“Ainda que façamos uma mobilização adequada para minimizar acidentes, percalços e qualquer tipo de infortúnio nas estradas, é fundamental que os motoristas dirijam com prudência, sem uso de bebidas alcoólicas e dentro dos limites de velocidade”, reitera o diretor-presidente da EGR, Luis Fernando Vanacor.

Movimentação

De acordo com a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 456,1 mil veículos circulem pelas rodovias administradas até a segunda-feira. O cálculo tem por base dados históricos de anos anteriores.

– ERS-115: na Serra Gaúcha, tradicional destino de turistas durante todo o ano, a expectativa é de que aproximadamente 61,8 mil veículos transitem na região por meio da ERS-115, na praça de Três Coroas.

– ERS-235: são esperados 38,5 mil veículos transitando pela praça de pedágio de Gramado. Os picos de trânsito em ambas as praças devem ser maiores nesta quinta e sexta. Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula, são esperados 21,6 mil veículos, com picos acentuados no feriado de Finados.

– ERS-040: na rodovia, que faz a ligação da Região Metropolitana de Porto Alegre ao Litoral Norte, a expectativa é de que aproximadamente 74,1 mil veículos cruzem a praça de pedágio de Viamão no período.

– ERS-474: estrada localizada entre a ERS-239, a ERS-030 e a BR-290 (interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte), a estimativa de passagem é de 29 mil veículos.

(Marcello Campos)

