Paula Mascarenhas é reeleita prefeita de Pelotas

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Candidata do PSDB superou Ivan Duarte, do PT. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Pelotas)

Paula Mascarenhas, do PSDB, foi reeleita prefeita de Pelotas, no Sul do Estado, com 67,50% dos votos das 85% das urnas apuradas no segundo turno das eleições neste domingo (29).

Ivan Duarte, do PT, obteve 32,50% dos votos na eleição. Paula tem 50 anos, e é professora. O vice é Idemar Bartz (PTB), de 70 anos.

No primeiro turno, Paula Mascarenhas (PSDB) recebeu 48,74% e Ivan Duarte (PT) obteve 14,49%. No total, 12 candidatos concorreram ao pleito.

