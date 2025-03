Política Paulinho da Força critica Lula por falas sobre mulheres e por troca no Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Em vídeo sobre o Dia das Mulheres, deputado federal disse que "não temos muito o que comemorar". (Foto: Reprodução)

O presidente do Solidariedade e deputado federal Paulinho da Força (SP) publicou um vídeo em que critica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandato por falas sobre mulheres e pela demissão de Nísia Trindade do Ministério da Saúde (MS). O vídeo foi publicado nas redes sociais e também disparado pelo WhatsApp no sábado (8), Dia Internacional da Mulher.

“Hoje era um dia de celebração, mas infelizmente nós não temos muito o que comemorar”, começa o deputado nas imagens. A seguir, a edição mostra cortes de falas do presidente sobre mulheres.

Em um trecho, Lula diz que “os amantes na maioria das vezes são mais apaixonados pelas amantes que pelas mulheres” [parte de vídeo em que ele diz ser um “amante da democracia”]. Em outro, o presidente fala que “fica mais difícil encontrar mulheres e negros para determinados cargos”.

Paulinho da Força enfatiza que Lula “nunca foi defensor das mulheres”, mas que “usa esse discurso usa esse discurso para enganar você [mulher]”. Ele argumenta que, durante a campanha, o presidente prometeu compor os ministérios com mais equilíbrio entre homens e mulheres, mas que recentemente demitiu Nísia Trindade da Saúde e chamou Alexandre Padilha (PT) para a pasta.

No início do mandato, 11 dos 37 ministérios eram chefiados por mulheres, o que representou um recorde histórico. Três ministras foram destituídas desde então, e substituídas por homens. Em contrapartida, Gleisi Hoffmann assumiu nesta segunda-feira, 10, a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), no lugar de Padilha que foi para a Saúde.

Em cargos de liderança de outras instituições, a falta de representatividade feminina também tem gerado críticas. Lula teve a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas escolheu Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, a Corte tem hoje apenas uma mulher, a ministra Cármen Lúcia.

De duas indicações para o Superior Tribunal Militar (STM), Lula escolheu uma mulher, Verônica Sterman, anunciada neste sábado. Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o presidente teve três oportunidades e indicou, em 2023, apenas a ministra Daniela Rodrigues. Duas outras vagas aguardam definição, com a aposentadoria das ministras Assusete Magalhães e Laurita Vaz.

Não é a primeira vez que Paulinho da Força publica vídeos com críticas ao presidente, que apoiou nas eleições de 2022. Na primeira semana de fevereiro, ele criticou fala em que Lula recomenda que a população “não compre” alimentos que estão com preços altos. “Assim não tem como te defender, companheiro”, escreveu o presidente do Solidariedade na legenda da postagem.

Quando da indicação de Padilha para substituir Nísia, Paulinho disse que “o governo acabou”. “Lula pega seu mais incompetente ministro e promove para ser ministro da Saúde, que já está um caos”, declarou. (Estadão Conteúdo)

