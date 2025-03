Mundo Usuários da rede social X, antigo Twitter, relataram problemas para acessar a plataforma na segunda-feira

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

O bilionário Elon Musk, dono do X, afirmou há pouco que a rede social é alvo de um "enorme ciberataque". (Foto: Reprodução)

Usuários da rede social X, antigo Twitter, relatam problemas para acessar a plataforma ao longo da manhã e tarde desta segunda-feira. O site Downdetector, que acompanha e registra falhas de sites e aplicativos, registrou mais de 20 mil notificações até às 15h30 (de Brasília).

No início da tarde, bilionário Elon Musk, dono do X, afirmou há pouco que a rede social é alvo de um “enorme ciberataque”. Neste momento, a plataforma enfrenta instabilidade. Ainda não há informações detalhadas sobre o ataque e a origem.

X está fora do ar?

No site Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line, o gráfico de monitoramento indicou que os problemas começaram próximo das 6h20 desta segunda. Mas os relatos continuaram ao longo da manhã e tarde do dia.

Dentro das 23.901 notificações realizadas até às 15h30 (de Brasília), 65% estão ligadas a aplicativos móveis, enquanto 25% são atreladas a website e 10% envolvem conexão com servidor. No entanto, ainda que as reclamações tenham começado na manhã desta segunda-feira, a empresa americana admitiu em seu site oficial que o problema surgiu às 21h deste domingo.

“O incidente está em andamento. Todos os endpoints da API X podem ser afetados, incluindo uma queda no volume de streams/firehose. “, informou o X em uma postagem na noite de domingo.

Musk comentou sobre a instabilidades e atribuiu os problemas no X a um ataque cibernético massivo, e que os responsáveis estão sendo rastreados. Além disso, destacou que, pela escala dos ataques, o problema provavelmente teria sido provocado ou por um grande grupo coordenado ou mesmo por um país.

A versão completa do Twitter foi lançada ao público em 15 de julho, embora o Twitter não tenha se tornado uma empresa própria até o ano seguinte. Embora ainda não amplamente utilizado, o Twitter ganhou enorme popularidade entre aqueles que o encontraram pela primeira vez no festival interativo South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas. Em uma jogada inteligente, a empresa colocou grandes telas nos salões da conferência mostrando tweets ao vivo sobre o evento SXSW. O interesse cresceu rapidamente e, no final da semana, o uso diário do Twitter triplicou.

O Twitter, agora chamado de X, é uma das maiores redes sociais do mundo, conhecida pelo formato de posts curtos e pelo uso frequente em coberturas jornalísticas, debates e interações em tempo real. A plataforma passou por mudanças significativas desde que foi adquirida por Elon Musk em 2022, incluindo novas regras, funcionalidades e uma reformulação de marca. As informações são dos portais O Globo e CNN.

