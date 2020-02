Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Paulo Autuori. Ele chega junto do auxiliar Renê Weber. O clube apresentará o novo treinador à torcida na próxima quinta-feira, no estádio Nilton Santos, às 13h45 (de Brasília), quando o contratado dará entrevista coletiva.