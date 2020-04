Grêmio Paulo Miranda projeta retomada do futebol, busca por titularidade e comenta confusões do Grenal: “Histórico de jogador violento nunca tive”

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Longe das competições, o zagueiro Paulo Miranda revelou como vem encarando o período de paralisação do futebol. O jogador, que vinha ganhado espaço como titular no time de Renato Portaluppi, comemorou o início da temporada projetando como será a busca pela retomada do espaço. Envolvido nas confusões do último clássico Grenal, o defensor comentou os episódios, em entrevista à Rádio Grenal.

Titular em nove dos 13 jogos da temporada e dois gols marcados, Paulo Miranda vinha conquistado espaço como titular na zaga concorrida do time do Grêmio, que conta a dupla consolidada Geromel e Kannemann, além de David Braz. Contudo, o nome do zagueiro ficou marcado ainda, especialmente, antes da parada do futebol, pelas confusões ocorridas no clássico Grenal, pela Libertadores.

“O que eu posso dizer é que foi um bom jogo. As duas equipes se dedicaram para buscar o resultado. Histórico de jogador violento eu não nunca tive”, declarou Paulo Miranda. O jogador é um dos oitos atletas que foram julgados pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol. O resultado ainda não foi divulgado.

Rotina em casa

Longe das quatro linhas e dos treinos diários no CT Luiz Carvalho, o zagueiro tem mantido as atividades físicas em casa, para manter a forma física.

“Eu acordo, faço os exercícios que o clube pede, sigo a cartilha. Desde que começou a quarentena venho procurando manter a minha forma física”, revelou o jogador do Grêmio sobre a rotina em casa.

Retomada e saga pela titularidade

“Lógico que a sequência que eu estava tendo era muito boa para mim. Mas cabe a mim voltar, trabalhar de novo e buscar o meu espaço de novo. Tenho certeza que a opção que o Renato escolher vai dar conta do recado. Quando eu vim para o Grêmio eu já sabia da dupla de zaga que tinha. Tenho certeza que quando tiver optar por outro o time estará bem servido”, declarou o jogador do Grêmio.

Visando recuperar o espaço no time, o zagueiro tem bons números a seu favor neste início de ano. Defensivamente, o camisa 28 do tricolor é líder entre os jogadores da posição em defesas simples, 6 no total, no Campeonato Gaúcho. Além disso, tem o maior número de desarmes entre os zagueiros na competição. Segundo o footstas, são 12 tentativas e 10 corretos com aproveitamento de 83,3%. Fechando os scouts defensivos, Paulo Miranda é líder do Gauchão em interceptações com 4 corretas e 100% de efetividade. E, como no ano passado, é o primeiro colocado em rebatidas com 47 em 8 jogos, com uma média de 5,9 por partida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

