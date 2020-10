Esporte Paulo Pelaipe está na UTI em estado grave após testar positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Dirigente do Coritiba foi internado na última segunda-feira e está entubado. (Foto: Divulgação)

O diretor de futebol Paulo Pelaipe, que está no Coritiba, e até o ano passado era gerente no Flamengo, está internado em estado grave após ser contaminado com a Covid-19, doença causado pelo novo coronavírus.

A situação teve uma piora desde segunda-feira, quando o dirigente deu entrada no hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, no Paraná. Segundo informações, Pelaipe precisou ser entubado e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o filho do dirigente, Rodrigo Pelaipe, o estado de saúde não é tão grave assim como informado por pessoas do futebol, mas as mensagens de apoio têm sido importantes na recuperação.

Ainda ligado a dirigentes influentes no Flamengo, o executivo foi alvo de solidariedade nas redes sociais do vice de futebol, Marcos Braz. “Força, Pelaipe”, escreveu na terça-feira.

No Flamengo, Pelaipe conquistou com a diretoria o Estadual, Brasileiro e a Libertadores, em 2019. Ele foi demitido no começo de 2020, após ser contra o não pagamento de premiações combinadas a funcionários do futebol.

Procurado, o Coritiba não se manifestou sobre o estado de saúde do seu dirigente.

