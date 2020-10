Esporte Cristiano Ronaldo volta a testar positivo para o coronavírus e se irrita

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

O atacante foi diagnosticado com a covid-19 no dia 13 de outubro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo não escondeu sua frustração nesta quarta-feira (28) por ter ficado de fora do confronto da Juventus contra o Barcelona por causa da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Em uma foto sorridente postada no Instagram, o atacante da Juventus disse que está se sentindo “bem e com saúde”. Poucos minutos depois, CR7 escreveu com letras maiúsculas que o PCR “é uma mentira”, colocando em questionamento a eficácia do teste. O comentário foi rapidamente apagado pelo próprio jogador logo em seguida.

Mesmo afirmando que está sem nenhum sintoma há alguns dias, CR7 testou positivo novamente para Covid-19 e acabou sendo cortado do duelo contra o Barcelona. O protocolo da UEFA afirma que o jogador deveria ter testado negativo uma semana antes da partida, algo que não ocorreu.

O PCR é um dos métodos utilizados para detectar a presença do coronavírus, identificando o período no qual o vírus está ativo no organismo, principalmente entre o 2º e o 12º dia do início dos sintomas da Covid-19.

Juventus e Barcelona se enfrentaram pela 2ª rodada da UEFA Champions League nesta quarta-feira (28), com a vitória da equipe de Lionel Messi.

O atacante foi diagnosticado com a covid-19 no dia 13 de outubro enquanto estava com a seleção portuguesa. Depois do resultado positivo, CR7 deixou Portugal e retornou a Turim, na Itália, para cumprir quarentena.

Em meio ao período de isolamento, Cristiano foi alvo de críticas feitas pelo ministro italiano dos esportes, Vincenzo Spadafora, por uma suposta violação de protocolo contra covid-19.

Na semana passada, Spadafora declarou que o craque da Juventus poderia ter violado o protocolo anticovid ao retornar de Portugal.

Cristiano respondeu às críticas e afirmou nas redes sociais que não descumpriu o protocolo. “Estou em quarentena obrigatória (…), respeitando as leis, regras, protocolos e não quebrei o menor protocolo”, declarou o português na ocasião.

Transferência?

O mercado de transferências da Europa pode ser muito agitado por conta de uma possível mudança de ares de Cristiano Ronaldo. De acordo com o portal ‘Calciomercato’, o astro português pode acabar no PSG.

A Juventus pode negociar o jogador por conta da grande crise financeira causada pelo coronavírus, que prejudicou clubes ao redor do mundo. De acordo com o portal, Cristiano recebe 30 milhões de euros por temporada (R$ 200 milhões) por ano.

O jogador irá completar 36 anos em fevereiro do ano que vem, então o clube italiano vê como bons olhos uma possível mudança.

