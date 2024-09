Rio Grande do Sul Ministro Paulo Pimenta volta à Secretaria de Comunicação, e reconstrução do Rio Grande do Sul fica sob responsabilidade da Casa Civil do governo federal

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Durante a gestão de Pimenta, a pasta extraordinária por muitas vezes entrou em embates com o governador Eduardo Leite sobre ações a serem tomadas. Foto: Lula Marques/ABr Durante a gestão de Pimenta, a pasta extraordinária por muitas vezes entrou em embates com o governador Eduardo Leite sobre ações a serem tomadas. (Foto: Lula Marques/ABr) Foto: Lula Marques/ABr

O ministro Paulo Pimenta volta nesta quinta-feira (12), a comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Pimenta deixou o cargo em maio para comandar a pasta extraordinária criada para atuar na reconstrução do Rio Grande do Sul, após as enchentes que devastaram o Estado. A mudança foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (10). A pasta será desativada e suas responsabilidades serão transferidas para uma secretaria da Casa Civil, que será criada. O novo órgão será extinto em 20 de dezembro.

Um novo secretário, que cuidará da reconstrução do Estado afetado pelas chuvas, não foi indicado e deve ser nomeado apenas durante a cerimônia de criação do órgão. Laércio Portela foi nomeado ministro interino durante a ausência de Pimenta na pasta, mas não teve sua realocação divulgada.

Durante a gestão de Pimenta, a pasta extraordinária por muitas vezes entrou em embates com o governador Eduardo Leite sobre ações a serem tomadas pelo governo federal no Estado. O principal conflito foi em torno da negociação da dívida do Estado. Como mostrou o jornal Estado de S.Paulo na época, a gestão gaúcha temia que Pimenta ganhasse força para concorrer em uma futura eleição. Leite não foi consultado sobre a pasta ser assumida por Pimenta, que desde maio já era cotado para concorrer ao governo gaúcho em 2026.

