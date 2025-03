Mundo Pausa na ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia é a melhor esperança para paz, afirma o governo russo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Rússia atualmente controla pouco menos de um quinto da Ucrânia Foto: Reprodução A Rússia atualmente controla pouco menos de um quinto da Ucrânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Kremlin afirmou nesta terça-feira (4) que a suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia seria a melhor contribuição para a paz, mas alertou que a Rússia precisava esclarecer os detalhes da ação do presidente americano, Donald Trump.

O mandatário norte-americano suspendeu a ajuda militar à Ucrânia após seu confronto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na semana passada, disse um funcionário da Casa Branca.

Trump, que falou com Putin em 12 de fevereiro e disse que quer ser lembrado como um “pacificador”, alterou a política dos EUA sobre a guerra na Ucrânia, que ele diz que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Trump também diz que Kiev não tem mais cartas para jogar.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi cauteloso sobre os relatos de uma pausa na ajuda dos EUA e disse que os detalhes precisavam ser verificados.

“Se isso for verdade, então esta é uma decisão que pode realmente encorajar o regime de Kiev a (chegar) ao processo de paz”, disse Peskov.

“É óbvio que os Estados Unidos têm sido o principal fornecedor desta guerra até agora. Se os Estados Unidos deixarem de ser (um fornecedor de armas) ou suspenderem esses suprimentos, provavelmente será a melhor contribuição para a causa da paz.”

O presidente russo Vladimir Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 2022, desencadeando o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde o auge da Guerra Fria.

O conflito no leste da Ucrânia começou em 2014 depois que um presidente pró-Rússia foi derrubado na Revolução Maidan da Ucrânia e a Rússia anexou a Crimeia, com forças separatistas apoiadas pela Rússia lutando contra as forças armadas da Ucrânia.

A Rússia atualmente controla pouco menos de um quinto da Ucrânia, ou cerca de 113.000 km² do território ucraniano, enquanto a Ucrânia controla cerca de 450 km² do território russo, de acordo com mapas de código aberto da guerra. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/pausa-na-ajuda-dos-estados-unidos-a-ucrania-e-a-melhor-esperanca-para-paz-afirma-o-governo-russo/

Pausa na ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia é a melhor esperança para paz, afirma o governo russo

2025-03-04