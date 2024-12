Colunistas Pautas de Donald Trump podem afetar o comércio global, mas beneficiar o Brasil?

Por Flavio Pereira | 29 de dezembro de 2024

O colunista acompanha na Flórida as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro.

Analistas econômicos que têm publicado suas opiniões na imprensa dos Estados Unidos indicam que a agenda do segundo mandato do presidente Donald Trump, que começa em 20 de janeiro, poderá reduzir a chamada corrente do comércio global, afetando o Brasil. Além da deportação em massa de imigrantes sem documentos, que pouco afetará o Brasil, está na pauta o chamado tarifaço de importados e aumento de subsídios. Isso sim afeta o Brasil, ao elevar a dívida pública americana, alimentar inflação e reduzir a corrente de comércio global, dizem analistas ouvidos pelas redes Fox, CNM e CBS. Enxugando estas avaliações porém, sobra uma brecha para uma boa notícia para o Brasil: em uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Isso reduziria as compras chinesas de soja dos Estados Unidos (atrás do Brasil na exportação do produto) e criando oportunidade as vendas brasileiras. O colunista acompanha na Flórida as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro.

Comissão de Ética da presidência prega moral de cuecas?

O Estadão fez um balanço das atividades da chamada Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência e descobriu que o colegiado de Lula só puniu nos últimos dois anos, ministros do governo de Jair Bolsonaro. No caso do governo Lula, denuncias de grosso calibre que vão desde improbidade, desvio de recursos, desvio de finalidade e homofobia contra mais de uma dezena de ministros, foram arquivadas. A comissão de Ética é presidido pelo advogado Manoel Caetano Ferreira Filho. Um dos casos mais escabrosos do governo Lula, é a denúncia que envolveu Silvio Almeida, demitido do Ministério dos Direitos Humanos após acusações de que teria cometido assédio sexual contra mulheres, entre elas a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial. O caso foi arquivado. O curioso é que o próprio Manoel Ferreira Filho foi denunciado por Filho prestar serviços para um escritório que cobra indenizações milionárias na Inglaterra, onde honorários advocatícios podem dobrar; ele negou conflito ético e ficou tudo por isso mesmo.

No caso de Silvio Almeida, a ministra Anielle deve um pedido de desculpas?

No caso de Silvio Almeida, acusado de ter cometido assédio sexual contra mulheres, entre elas a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, das duas uma: Ou o Conselho de Ética da Presidência é um órgão fajuto ou a ministra Anielle Franco e todas as outras mulheres que o acusaram do mesmo crime, são mentirosas e devem um pedido de desculpas ao ex-ministro Silvio Almeida.

Federação reunindo PP, Republicanos e União Brasil prevê bloco de 200 deputados até 2026

Embora as negociações tenham sido interrompidas para priorizar a articulação da sucessão do presidente Arhur Lira no comando da Câmara – Hugo Motta, do Republicanos (PB) será o novo presidente -, em fevereiro deve ocorrer a reunião final para bater o martelo sobre a federação entre os partidos PP, Republicanos e União Brasil. Embora as negociações não garantam unidade de posições políticas das três siglas, as conversações buscam esse objetivo para atuar conjuntamente.

Plano é chegar a uma bancada de 200 deputados

Hoje, PP, Republicanos e União Brasil somam 153 cadeiras das 513 da Câmara dos Deputados. Mas o plano é passar de 200 com a federação aproveitando a jamela partidária de abril de 2026, quando deputados podem trocar de partido sem punição. É evidente que a Federação terá como foco as eleições de 2026. Somadas, as siglas teriam os maiores recursos do Fundo Partidário e maior espaço na disputa, como tempo de televisão para propagandas gratuitas.

STJ obriga planos de saúde a garantirem bomba de insulina para pacientes com diabetes

Em recente decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), pacientes com diabetes obtiveram uma importante vitória na Justiça. Foi no julgamento dos autos de dois recursos dois recursos (REsp 2.162.963/RJ e REsp 2.163.631/DF) que o STJ determinou que os planos de saúde são obrigados a fornecer o sistema de infusão contínua de insulina, mesmo que não esteja no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A 4ª Turma do STJ proferiu uma decisão unânime e histórica, determinando que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento da bomba de insulina para pacientes com diabetes tipo 1. A decisão é importante e histórica para os pacientes que dependem desse equipamento para o controle eficaz da glicemia.

