Agro Pavilhão 13 da Fenasoja 2022 surpreende pela diversidade de produtos de agroindústrias e de floriculturas

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Foto: Imprensa FENASOJA/Divulação

Quem passa pelo Pavilhão de Agricultura, Soja e Derivados na Fenasoja 2022 se surpreende pela diversidade e qualidade dos produtos apresentados pelos expositores. No total, são 24 boxes expositores, contemplando produtos de 53 agroindústrias, além de floriculturas e artesanatos. O Pavilhão está sob responsabilidade da Comissão de Agricultura, Soja e Derivados e abrange expositores de diferentes pontos do Rio Grande do Sul, com destaque para os municípios da Fronteira Noroeste e das Missões. Os pavilhões da feira, que segue até este domingo (8), abrem das 10h às 22h.

Santa Rosa está representada por uma diversidade de produtos, dando visibilidade também ao associativismo e ao cooperativismo locais, com a presença da Associação de Produtores de Hortigranjeiros (Aprhorosa) e da Central de Cooperativas Unicooper.

Panificados, conservas, geleias, compotas, bebidas como aguardentes, 15 tipos de sucos, derivados de cana-de-açúcar, panificados, salames, copas, torresmo, bebidas lácteas, queijos, ovos, mel e derivados estão entre as mais de 300 opções apresentadas no pavilhão de 756 m2. A maior parte dos empreendimentos presentes está inclusa no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf/RS), coordenado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e executado pela Emater/RS-Ascar. Esse fator traz segurança em relação à procedência e qualidade dos alimentos comercializados.

O extensionista do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar, médico veterinário Jorge João Lunardi, que integra a Comissão de Agricultura, Soja e Derivados, presidida por José Vanderlei Waschburger, destaca que já no domingo (1º), quando se atingiu o público recorde da feira em um único dia – com mais de 56 mil pessoas – muitos produtores relataram que em quatro dias já haviam comercializado mais do que a totalidade de outras edições.

“Muitos tiveram que voltar a sua origem e produzir mais para atender à excelente demanda de comercialização”, destacou Lunardi, ao lembrar que quem visitar o espaço da Cozinha da Soja também tem a oportunidade de conferir a exposição em um vitral de mais de 300 produtos vindos de agroindústrias e de artesões rurais de mais de 40 munícipios da região.

Já na Exporural, a agroindústria familiar Grings apresenta a potencialidade da cadeia do mel na região, com a apresentação de seus produtos e também equipamentos para manejo. Estão expostos ainda uma variedade de produtos de cooperativas assistidas pela Unidade de Cooperativismo da Emater/RS-Ascar.

