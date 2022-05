Agro Senado Federal debate os impactos da estiagem em evento promovido na Fenasoja

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Foto: Imprensa FENASOJA/Divulgação

Os impactos da estiagem e os prejuízos causados aos produtores rurais do Rio Grande do Sul serão tema de um ciclo de palestras da Comissão de Agricultura do Senado Federal, que acontece a partir das 14h na sexta-feira (06) no auditório do Centro Administrativo do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, e inserido na programação oficial da FENASOJA 2022.

A iniciativa do senador Luis Carlos Heinze (PP) deverá reunir 16 representações que compõem o governo federal, legislativo, Ministério Público e entidades do setor rural.

De acordo com Heinze, no evento serão apresentados projetos e programas de irrigação. Entre as sugestões está o projeto de lei 1282/19, de autoria do parlamentar, que altera o Código Florestal e permite a construção de reservatórios d?água em Áreas de Proteção Permanente (APP).

