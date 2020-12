Rio Grande do Sul Pavimentação da ERS-403, na Região Central do Estado, ganha nova frente de obras

15 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação Daer

A pavimentação da ERS-403 ganha reforço: mais uma equipe se integra aos trabalhos no trecho de dois quilômetros localizado próximo ao município de Rio Pardo, na Região Central. O serviço integra o Plano de Obras 2020 e recebe investimento de R$ 1,9 milhão, oriundo da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

“Estamos atuando para concluir as atividades o mais breve possível, no sentido de proporcionarmos um tráfego mais seguro a essa importante ligação regional”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Além disso, a rota é bastante utilizada para o escoamento da safra, especialmente soja, tabaco e milho, e serve para o deslocamento de caminhões que vão de Cruz Alta em direção ao porto do Rio Grande”, acrescenta.

Segundo o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino, a previsão é de que as intervenções no lote de Rio Pardo sejam finalizadas no primeiro semestre de 2021. “Começamos agora a atuar no segmento, executando a terraplenagem. De acordo com o andamento dos trabalhos, será possível concluí-los até março”, avalia.

Trecho em Cachoeira do Sul

Retomadas em setembro, as obras no segmento próximo a Cachoeira do Sul contam com investimento de R$ 2 milhões, provenientes dos recursos anunciados pelo governador Eduardo Leite neste ano para melhorias na infraestrutura rodoviária.

“Finalizaremos mais 3,5 quilômetros ainda neste mês”, projeta Faustino. De acordo com o diretor-geral do Daer, já foi executada a base do pavimento, a terraplenagem e reforços em locais danificados da estrada. Nesta semana, termina a última etapa, que é a imprimação – fase que antecede a implantação do asfalto e da sinalização.

