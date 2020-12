Economia Banco Central indica que pode voltar a subir juros no futuro

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Informações estão na ata da última reunião do Copom, quando os juros básicos foram mantidos em 2% ao ano Foto: EBC Informações estão na ata da última reunião do Copom, quando os juros básicos foram mantidos em 2% ao ano. (Foto: EBC) Foto: EBC

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central avaliou que, por conta dos riscos associados à pandemia do novo coronavírus, a economia pode apresentar uma “retomada ainda mais gradual” e indicou que pode voltar a subir a taxa básica de juros no futuro.

As informações constam na ata última reunião do comitê, realizada na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida na mínima histórica de 2% ao ano. O documento foi divulgado nesta terça-feira (15).

Sobre o nível da atividade econômica, o BC avaliou que a “ressurgência” da pandemia no curto prazo, e o consequente aumento do distanciamento social em algumas das principais economias, devem “interromper a recuperação da demanda”.

“No médio prazo, entretanto, os resultados positivos dos testes das vacinas, somados aos estímulos monetários e fiscais, podem implicar uma recuperação ainda mais robusta”, acrescentou.

Segundo avaliação do Copom, os programas governamentais de recomposição de renda têm permitido uma retomada relativamente forte do consumo de bens duráveis e do investimento.

Porém, o comitê acrescenta que a pouca previsibilidade, associada à evolução da pandemia e ao “necessário ajuste dos gastos públicos a partir de 2021”, “aumenta a incerteza sobre a continuidade da retomada da atividade econômica”.

A última previsão do BC para o PIB (Produto Interno Bruto), feita em setembro, é de um tombo de 5% neste ano e de uma alta de 3,9% em 2021. Já economistas do mercado financeiro estimam, desde semana passada, uma retração de 4,41% em 2020 e uma expansão de 3,5% no próximo ano.

Alta de juros

Na ata de sua última reunião, o Copom mudou a comunicação sobre o chamado “forward guidance”, mecanismo que impede aumento do juro básico da economia.

Antes, o BC avaliava que as condições para a manutenção da regra, entre as quais expectativas de inflação alinhadas às metas e manutenção do teto de gastos, estavam satisfeitas.

Na reunião da semana passada, porém, o banco informou que, “em breve”, as condições para manutenção do mecanismo podem não ser mais atendidas. Com isso, o BC indicou que a taxa Selic pode voltar a subir no futuro, como já espera o mercado financeiro.

Para os analistas dos bancos, a taxa Selic deve subir para 2,25% ao ano em agosto de 2021, para 2,5% em setembro, para 2,75% em outubro e para 3% ao ano em dezembro do próximo ano.

No entanto, o Copom afirmou que essa mudança de comunicação “não implica em uma elevação imediata da taxa básica de juros”, já que a economia ainda precisa de estímulos monetários.

“No cenário de retirada do ‘forward guidance’, a condução da política monetária seguirá o receituário do regime de metas para a inflação, baseado na análise da inflação prospectiva e de seu balanço de riscos”, informou o BC.

Para 2021, ano no qual o BC passou a mirar as decisões, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%. Para 2022, a meta central é de 3,5%, e o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) – considerado uma prévia da inflação oficial – pode oscilar entre de 2% a 5%.

No cenário com juros e câmbio estimados pelo mercado financeiro, o BC estimou que a inflação ficará em torno de 4,3% em 2020, e em 3,4% nos próximos dois anos.

