Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Com a homologação pelo governo do Estado, os municípios podem ter acesso a benefícios relativos à ajuda humanitária Foto: Divulgação/Seapdr Com a homologação pelo governo do Estado, os municípios podem ter acesso a benefícios relativos à ajuda humanitária. (Foto: Divulgação/Seapdr) Foto: Divulgação/Seapdr

O número de municípios com situação de emergência homologada pelo governo do Estado, devido à estiagem, chegou a 63. Nesta segunda-feira (14), foram incluídas 13 cidades na lista, como Santa Rosa, no noroeste do Estado.

O decreto publicado no Diário Oficial do Estado inclui também Erval Seco, São João da Urtiga, São Pedro do Butiá, Vicente Dutra, Rondinha, Tiradentes do Sul, Barra do Guarita, Gaurama, Erval Grande, Gramado dos Loureiros, São Martinho e Guarani das Missões.

Com a homologação pelo governo do Estado, os municípios podem ter acesso a benefícios relativos à ajuda humanitária. O total de cidades com situação de emergência decretada pela estiagem chega a 111.

