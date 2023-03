Porto Alegre Peça com a atriz carioca Denise Fraga abre nesta quinta-feira mais uma etapa do festival “Porto Alegre Em Cena”

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Espetáculo será apresentado às 21h no Salão de Atos da PUCRS, com reprise na sexta. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Abrindo a programação da segunda etapa do 29º festival “Porto Alegre Em Cena”, o Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) apresenta às 21h desta quinta (16) e sexta-feira a peça teatral “Eu de Você”, estrelada pela atriz carioca Denise Fraga. Outros atrações movimentarão os palcos da capital gaúcha até o dia 26, conforme detalhado no site oficial portoalegreemcena.com.

Trata-se de um monólogo sobre histórias reais, costuradas por imagens e pérolas da literatura, poesia e música, sob uma ótica bem humorada e que estimula o público a se divertir com situações corriqueiras. A primeira apresentação terá audiodescrição e tradução em linguagem de sinais.

Antes, às 16h, o Teatro da Santa Casa recebe a presença de Maria Marighella, presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte, ligada ao Ministério da Cultura). A convidada conversará com o público sobre os planos do governo federal para o setor.

A primeira fase desta edição do “Porto Alegre Em Cena” foi realizada em dezembro do ano passado, com dezenas de opções para os públicos infantil, juvenil e adulto. Realizado desde 1994, o festival é um dos mais tradicionais do País na área da cultura.

Próximas atrações

– Sexta-feira (19h), Teatro do Prédio 40 da PUCRS: “2068”. Criado pelo grupo Máscara EmCena, recorre a máscaras expressivas para falar futuro e resiliência humana. Diferentes pessoas estão confinadas em um mesmo espaço e sem as liberdades individuais.Para sobreviverem, precisam se alimentar de esperança.

– Sexta-feira (20h), na Casa Godoy (avenida Independência nº 456): “O Jantar com a Senhora Beckett”. A peça explora a relação direta entre atores e público durante o tempo da representação, tendo como centro da ação um jantar. Reprise no domingo.

– Sábado (20h), no Teatro Renascença (avenida Erico Veríssimo nº 307). “Água Redonda e Comprida”. Montagem que marca a estreia da pré-adolescente indígena Nayane Gakre como atriz, junto com a bailarina contemporânea Geórgia Macedo, em um mergulho no universo das águas sob a visão dos caingangues.

– Sábado (15h), no Teatro da Santa Casa (avenida Independência nº 75). Bate-papo com a atriz carioca Denise Fraga e seus colegas gaúchos Zé Adão Barbosa e Mirna Spritzer. Na pauta, a experiência profissional da convidada, a criação do espetáculo “Eu de Você”, e perspectivas de carreira.

– Domingo (18h), no Parque da Redenção e com entrada franca. “Andaime (Des) Construção do Amor”. A apresentação é conduzida por dois bailarinos da Geda Companhia de Dança, que convertem em ações dramatúrgicas as etapas de um relacionamento que chega ao fim.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/peca-com-a-atriz-carioca-denise-fraga-abre-nesta-quinta-feira-mais-uma-etapa-do-festival-porto-alegre-em-cena/

Peça com a atriz carioca Denise Fraga abre nesta quinta-feira mais uma etapa do festival “Porto Alegre Em Cena”