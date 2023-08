Porto Alegre Peça infantil premiada é o destaque desta quinta-feira na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

Espetáculo tem sessões durante a manhã e tarde . (Foto: Dani Reis/Divulgação)

Nesta quinta-feira (24), a Rococó Produções apresenta em Porto Alegre a peça teatral infantil “As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador”. O local escolhido é a Sala Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (6º andar), no Centro Histórico, com sessões programadas para 10h30min e 14h30min.

A montagem obteve 18 indicações e 13 troféus no ano passado, incluindo “Melhor Espetáculo para Infância e Juventude” no prêmio “Olhares da Cena” e “Melhor Produção”/”Melhor Ator” no Prêmio Tibicuera-Açorianos. Na dramaturgia está Guilherme Ferrêra, ao passo que a direção é de Suzi Martinez.

Com classificação livre para todos os públicos, a peça tem ingressos à venda no local. Grupos podem fazer reserva por meio do telefone (51) 3022-7299.

Experiência lúdica

“As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador” conta a história de Dona Cotinha e seus dois filhos, Pedro e João. Os manos experimentam uma guinada em suas vidas quando entra em cena uma bolsinha mágica e o convite de um cavaleiro.

Inspirada no conto popular “O Casamento de João Bobo e a Princesa Chifruda”, a peça mistura referências do teatro de máscaras, grupos mambembes e cancioneiro popular, tornando-a uma experiência repleta de cores, piadas e números musicais que exploram a imaginação e o aspecto lúdico.

(Marcello Campos)

2023-08-23