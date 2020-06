“Ele faleceu devido a uma série de fatores, né? Porque ele estava com a infecção da Covid e, somado a isso, uma infecção bacteriana também. Então, estava fazendo hemodiálise, fez ventilação mecânica e ia fazer uma traqueostomia. Ele foi internado no dia 14 [de maio] e entubado na mesma madrugada”, explicou Klabin.

Vanda Klabin é irmã de Maria Christina Mangia Oswaldo Cruz, de 74 anos, que também precisou ser internada ao ser infectada com o novo coronavírus. Maria Christina, no entanto se recuperou e estava em casa, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Pedro Oswaldo Cruz estava internado no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, também na Zona Sul.

“Era um excelente fotógrafo. Teve início no final dos anos sessenta, com aquela geração de fotógrafos bastante requintados e complexos, né?, fotografia em preto e branco, de estúdio. E produziu vários livros de arte. Vários”, comentou Vanda Klabin.

A historiadora disse que Pedro Oswaldo Cruz deve ser sepultado nesta segunda-feira (8) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde há um jazigo da família Oswaldo Cruz. Os trâmites para a cerimônia ainda estavam sendo resolvidos pelos parentes.

