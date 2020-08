Magazine Pedro Scooby abre o álbum de sua viagem a Veneza com a namorada Cintia Dicker e os filhos

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Pedro Scooby abre álbum de viagem à Itália com Cintia Dicker e os filhos, Dom e Bem. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby abriu o álbum de viagem pela Europa que está curtindo com a mulher, Cintia Dicker, e os filhos, Bem e Dom, que são frutos de seu relacionamento anterior com Luana Piovani. O quarteto está em Veneza, na Itália, e aproveitou o dia ensolarado neste sábado (1) fazendo passeio pela cidade e até mesmo em gôndola.

“Como diz minha amada mulher, do nada estamos em Veneza. Barquinho, Gran Canale, grazie mille!”, disse o surfista.

A viagem de Scooby, Dicker e os meninos começou na Suíça. Na ocasião, ele chegou a praticar wakesurf com os filhos, aproveitando o verão europeu. Luana Piovani confessou para seus seguidores aue ficou preocupada com os filhos fazendo esportes radicais com o ex-marido, mas o agradeceu pelos momentos de lazer.

“Vendo os Stories do Scooby, me coloco tanto no seu lugar. Os meninos surfando, nos barcos, escalando, descendo toboáguas gigantes em outro país. Eu passo mal. Sei que ele tem direito, que ele é o pai e eles estão bem cuidados. Mas eu sofro tanto só de ver. O remédio é aguentar. Mas imagino o quanto deve ser difícil e sofrido. Toda minha empatia materna para você”, comentou uma pessoa em uma foto de Piovani no Instagram. “Grata, Flor. Esses colos me fazem um bem danado”, respondeu a atriz.

