Magazine “Na pandemia não tem como fazer nada”, diz Enzo Celulari sobre os rumores de affair com Bruna Marquezine

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Em entrevista à GQ, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari quebrou o silêncio sobre o assunto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Enzo Celulari abriu o jogo sobre Bruna Marquezine. Em bate-papo com a revista GQ, o empresário afirmou que não havia nada para comentar sobre o shipp #BruEnzo, no entanto, acabou dando mais detalhes sobre a relação com a atriz.

“Não tenho nada para falar disso”, afirmou o filho de Edson Celulari e Claudia Raia sobre o ship criado pelos fãs.

Edson, que participava da conversa com a revista, questionou: “Do quê”?

E Enzo respondeu: “De #BruEnzo”.

Aos risos, o pai do empresário disse: “Ah, #BruEnzo”.

Em seguida, Enzo garantiu: “Somos só amigos”!

E depois completou sobre a torcida dos fãs para eles deixarem de serem apenas bons amigos: “Vamos ver, na pandemia não tem nem como fazer nada, vamos ver como vai ser”.

Por fim, confirmou que segue solteiro e falou sobre o momento que está vivendo.

“Sim e tem sido maravilhoso, nunca trabalhei tanto, tudo ótimo, um tempo comigo mesmo, de autorreflexão, para evoluirmos todos nessa quarentena e sairmos melhores, ou pelo menos não dar passo pra trás, o que já é um desafio pra muita gente. Acho que estar bem com você mesmo nunca foi tão importante e que isso é um divisor de águas na vida de muita gente. Isso é essencial para você estar bem com outra pessoa, e é o que eu tenho exercitado e praticado. Tem uma coisa da carência, de precisar se apoiar em alguém e eu acho que isso é ilusório. Você tem que estar bem com você mesmo e, se for para estar com alguém, que seja uma pessoa bacana. É lógico que esse encontro tem que funcionar, mas que seja alguém que te complemente e não que supra algo que você não consegue ter sozinho. Acho isso um equívoco”, finalizou.

