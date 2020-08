Magazine Ex de Anitta posta foto e internautas supõem indireta à cantora

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Gui Araújoe Anitta namoraram durante o período de quarentena no Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gui Aráujo, ex-namorado de Anitta, deixou os seguidores do Instagram intrigados ao fazer uma postagem com seus cachorros.

O apresentador da MTV posou passeando com os pets de estimação na região do Joá no Rio de Janeiro e chamou a atenção para a legenda do clique.

“Isso é amor, o resto é só confusão mental”, refletiu ele, sem especificar sobre ao que estava se referindo.

Logo após a postagem, diversos internautas passaram a supor que a mensagem seria uma indireta para a ex-namorada, que está viajando pela Europa.

“Opa! Eu li uma indireta aí”?, questionou um internauta. “Tá sofrendo, Gui”?, perguntou outro. “Volta logo com a Anitta”, pediu um terceiro seguidor. “A confusão mental não é sua, é de quem não sabe o que quer da vida, fica na paz”, disse mais um. “Indireta entregue com sucesso”, escreveu outro internauta.

Mas o comentário que mais chamou a atenção na postagem foi o de Lary Bottino, que está viajando com a cantora e morou com ela e Gui Araújo durante o período de quarentena no Brasil.

“Que saudade deles”, escreveu a influenciadora. E um seguidor a questionou: “Eles vão voltar? A Anitta e Gui”?

