Magazine Adele é comparada por internautas à Angélica em nova foto

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











A cantora postou um registro em seu Instagram enaltecendo o novo álbum visual de Beyoncé. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nome de Angélica chegou aos Trending Topics do Twitter, neste sábado (1), por causa de uma foto de Adele. A cantora postou um registro em seu Instagram enaltecendo o novo álbum visual de Beyoncé, “Black is King”. Com o corpo mais magro e com os cabelos frisados, a britânica – que surpreendeu pela nova silhueta ao voltar às redes sociais – foi comparada à mulher de Luciano Huck por internautas brasileiros.

No Twitter, os internautas comentaram o quanto a cantora ficou parecida com a mulher de Luciano Huck após perder 45kg em 1 ano com a dieta Sirtfood. “Achei que só eu me assustei com a incrível semelhança da Adele com a Angélica”, escreveu uma usuária da rede social. “Gente, se a próxima música da Adele for ‘Vou de táxi’ em inglês, não vou ficar surpreso”, brincou outro. “A Adele parece mais a Angélica que a Angélica”, apontou mais um. “Se a Globo precisar de uma substituta para Angélica, não precisa chamar a Ana Furtado. Chama a Adele”, disse um internauta, relembrando o meme com a mulher de Boninho. “Gente, a Adele se tornou a Angélica mesmo!!! Passei três vezes por uma foto dela e só percebi que não era a Angélica quando eu parei para ler do que se tratava”, surpreendeu-se outro. Mas teve quem comparasse à estrela da música internacional à outra brasileira: “Pronto, mataram a tal da Adele e substituíram igual fizeram com a Avril Lavigne. Não vejo nada de Angélica nela, parece a Bruna Lombardi”.

Vergonha

Em maio, após voltar às redes sociais com uma foto na qual aparece com o corpo bem magro, Adele se tornou assunto na web, o que não foi bem recebido pela artista. A revista londrina “Heat” conversou com uma pessoa próxima à artista, que contou que ela ainda não estava acostumada com sua nova silhueta. “Adele está com muita vergonha de toda a atenção que está recebendo e acha estranho quando entra em algum lugar e todos estão olhando para ela”. De acordo com a fonte da publicação, a britânica leva em consideração as opiniões alheias. “Ela admite que apesar de agora estar mais bonita do que nunca, ela ainda se preocupa muito com sua aparência e às vezes acha difícil de acreditar que ela está tão bem quanto as pessoas estão dizendo”, afirmou.

Roupas novas

O informante contou como Adele se sente por renovar o closet. “Ela diz ficar chocada quando olha no espelho, mas está gostando de comprar tantas roupas novas e está se divertindo muito experimentando peças novas como vestidos justos e opções criativas para o tapete vermelho. É como se ela estivesse compensando o tempo perdido e já gastou milhares de dólares”, revelou sobre a artista, flagrada em janeiro deste ano durante férias no Caribe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine