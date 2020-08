Magazine Thiaguinho usou o Instagram para parabenizar uma amiga com uma grande declaração de amor

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cantor decidiu parabenizar uma amiga. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quarentena tem deixado os famosos bastante ativos nas redes sociais. Thiaguinho, por exemplo, tem usado o Instagram para divulgar quase todos os seus trabalhos. Quando a intenção não é essa, o cantor faz para homenagear algum amigo (a) por alguma ocasião especial.

Foi justamente para isso que Thiaguinho utilizou neste sábado (1). O cantor decidiu parabenizar uma amiga com uma grande declaração de amor. “Feliz aniversário. Deus abençoe demais sua vida! E obrigado por ser essa luz em minha vida e de todos nós…”, começou ele.

“Super obrigado por tudo! E aproveita muito seu dia Graziele! Amo tu!”, finalizou o cantor. Na imagem em questão, Thiaguinho aparece abraçado na mulher e bastante sorridente. Com uma rápida stalkeada, é possível notar que a moça também é seguida por Fernanda Souza.

Por falar em Thiaguinho e atriz, eles terminaram o casamento em outubro do ano passado. Contudo, tudo indica que eles continuam grandes amigos. A prova viva disso é que o pagodeiro vira e mexe surge comentando em algum registro de Fernanda Souza mostrando que tem amizade.

Declaração para rapaz

Uma conversa íntima de Thiaguinho com um rapaz no Instagram acabou sendo divulgada através da função Stories. No bate-papo, foi possível notar que o cantor estava elogiando o talento musical dele e o colega parece ter ficado lisonjeado com a mensagem de carinho.

“Coisa lindaaaaa, irmão!!!”, inicia o ex-marido de Fernanda Souza, mostrando ter curtido de forma veemente o dom de João Júnior Pires para a música. “Que legal que você viu, puts, obrigadoooo”, respondeu ele emocionado por ter sido notado pelo famoso pagodeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine